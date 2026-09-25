Метро в Києві: причини зупинки ескалатора та правила безпеки

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом літа ескалатори в Київському метрополітені зупиняли майже 800 разів. Щоб уникнути травмування, необхідно дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомив Київський метрополітен в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Правила безпеки в метро Києва

Зазначається, що протягом червня, липня та серпня ескалатори метро зупинялися 1686 разів. З них 767 — щоб запобігти травмуванню пасажирів, 473 — через потрапляння особистих речей — пакетів, одягу, монет тощо. Крім того, 115 разів ескалатори зупиняли без необхідності. Найбільше таких зупинок було у серпні.

Працівники підземки розповіли, що найчастішою причиною зупинки є монети. Зокрема, за літо дістали грошей, загальною вартістю 100 грн.

"Майже 100 гривень за літо лишили пасажири нашій ескалаторній службі, або найпоширеніші причини зупинки ескалаторів", — йдеться у повідомленні.

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Пасажирів метро закликали дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути травм та не спричиняти затори:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких — на руках;

стежити за довгим одягом й особистими речами (сумки та пакети), аби вони не потрапили в рухомі частини ескалатора.

Представники метрополітену підкреслили, що завдяки дотриманню простих правил, поїздки метрополітеном будуть безпечними та комфортними для всіх пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали, що за жовтого рівня загрози зелена гілка метро Києва працює без обмежень. Поїзди продовжать курсувати через Південний міст і пасажири зможуть зручно добиратися між берегами Дніпра. Проте у разі оголошення червоного рівня загрози вона не буде працювати як єдиний маршрут від Сирця до Червоного хутора — рух розділять на дві окремі ділянки.