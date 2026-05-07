Метро в Києві: яка станція має найдовший в Україні ескалатор

Багато жителів та гостей Києва знають, що найглибшою станцією столичного метрополітену є "Арсенальна". Проте цікаво, що найдовший ескалатор встановлений не у її підземеллях. Він нараховує понад 700 сходинок.

Де найдовший ескалатор метро в Києві

Найдовший ескалатор в київській підземці встановлений на станції метро "Хрещатик". Його довжина складає 87 метрів та нараховує 743 сходинки.

Цей ескалатор обслуговують десятки фахівців, а підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв". На випадок аварійної ситуації у машинному залі передбачені гальма.

Сама є станція "Хрещатик" розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метрополітену. В неї українська народна стилістика, стіни платформи прикрашені майолікою (вид кераміки із випаленої глини — Ред.) із квітковим орнаментом. Її створила художниця Оксана Грудзинська.

