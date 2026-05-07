Понад 700 сходинок: яка станція метро в Києві має найдовший ескалатор

Понад 700 сходинок: яка станція метро в Києві має найдовший ескалатор

Дата публікації: 7 травня 2026 07:32
Метро в Києві: яка станція має найдовший в Україні ескалатор
Кияни спускаються в метро: Фото: Вечірній Київ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Багато жителів та гостей Києва знають, що найглибшою станцією столичного метрополітену є "Арсенальна". Проте цікаво, що найдовший ескалатор встановлений не у її підземеллях. Він нараховує понад 700 сходинок.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Де найдовший ескалатор метро в Києві

Найдовший ескалатор в київській підземці встановлений на станції метро "Хрещатик". Його довжина складає 87 метрів та нараховує 743 сходинки.

Цей ескалатор обслуговують десятки фахівців, а підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв". На випадок аварійної ситуації у машинному залі передбачені гальма.

Сама є станція "Хрещатик" розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метрополітену. В неї українська народна стилістика, стіни платформи прикрашені майолікою (вид кераміки із випаленої глини — Ред.) із квітковим орнаментом. Її створила художниця Оксана Грудзинська.

Раніше Новини.LIVE розповідали про одну з покинутих станцій столичного метрополітену. Її планували відкрити разом з "Дорогожичами", проте на заваді стала економічна криза. Нині її застосовують, щоб виводити пасажирів з поїздів на поверхню. Працівники метрополітену також використовують її для технічних потреб.

Також Новини.LIVE писали про те, яку станцію метро в Києві було перейменовано за ніч до її відкриття. Майстри мали терміново змінювати таблички. На запрошеннях вимушено вручну замальовували назву "Щербаківська". 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
