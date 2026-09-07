Нові правила у київському метро: як зміниться рух поїздів з 10 вересня

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

У разі підвищення рівня загрози в Києві схема роботи метро може змінитися. Насамперед це стосується відкритих ділянок, де рух поїздів залежатиме від безпекової ситуації. Для пасажирів передбачили різні варіанти роботи зеленої та червоної ліній залежно від того, який рівень загрози оголошено. Зміни запровадять з 10 вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією міського голови Києва Віталія Кличка.

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Що буде з зеленою гілкою

За жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро, відома як зелена гілка, працюватиме без обмежень. Поїзди продовжать курсувати через Південний міст, тому пасажири зможуть користуватися метро для поїздок між правим і лівим берегами Дніпра.

Інша ситуація передбачена у разі оголошення червоного рівня загрози. Тоді зелена лінія не працюватиме як єдиний маршрут від Сирця до Червоного хутора. Рух розділять на дві окремі ділянки.

На правому березі поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" та "Видубичі". Окремо працюватиме лівобережна ділянка — від "Славутича" до "Червоного хутора". Тож проїхати зеленою гілкою через Південний міст без пересадки в цей час не вийде. Пасажирам, яким потрібно потрапити з одного берега Дніпра на інший, варто заздалегідь продумати альтернативний маршрут.

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Як працюватиме червона лінія

Святошинсько-Броварська, або червона гілка метро, працюватиме в обмеженому режимі. Поїзди перевозитимуть пасажирів підземною ділянкою між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Тож під час підвищення рівня загрози звичний маршрут може перериватися, а для продовження поїздки доведеться використовувати наземний транспорт.

Як курсуватимуть автобуси

Наземний громадський транспорт продовжить працювати без обмежень. Крім того, місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює напрямок червоної гілки метро. Він проходить від станції "Палац спорту" через "Арсенальну" до станції "Лісова". Такий маршрут може стати альтернативою для пасажирів, яким потрібно дістатися до районів, що обслуговуються червоною лінією.

Раніше Новини.LIVE писали, як працюватиме метро Харкова у вересні. Підземка щодня прийматиме пасажирів із 5:30 до 21:30, а інтервали руху залежатимуть від дня та часу. Проїзд залишається безкоштовним, а під час повітряної тривоги пасажири можуть перебувати в метро за наявності документа, що посвідчує особу.

Також Новини.LIVE розповідали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.