Метро в Киеве: причины остановки эскалатора и правила безопасности

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В течение лета эскалаторы в Киевском метрополитене останавливали почти 800 раз. Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщил Киевский метрополитен в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Правила безопасности в киевском метро

Отмечается, что в течение июня, июля и августа эскалаторы метро останавливались 1686 раз. Из них 767 — чтобы предотвратить травмирование пассажиров, 473 — из-за попадания личных вещей — пакетов, одежды, монет и т. д. Кроме того, 115 раз эскалаторы останавливали без необходимости. Больше всего таких остановок было в августе.

Сотрудники метрополитена рассказали, что самой частой причиной остановки являются монеты. В частности, за лето было извлечено денег на общую сумму 100 грн.

"Почти 100 гривен за лето оставили пассажиры нашей эскалаторной службе — это самые распространенные причины остановки эскалаторов", — говорится в сообщении.

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Пассажиров метро призвали соблюдать правила безопасности, чтобы избежать травм и не создавать заторы:

держаться за поручень;

не переступать ограничительную линию;

не сидеть на ступенях эскалатора;

не бегать по эскалатору;

держать детей за руку, а совсем маленьких — на руках;

следить за длинной одеждой и личными вещами (сумки и пакеты), чтобы они не попали в движущиеся части эскалатора.

Представители метрополитена подчеркнули, что благодаря соблюдению простых правил поездки на метро будут безопасными и комфортными для всех пассажиров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE сообщали, что при желтом уровне угрозы зеленая ветка киевского метро работает без ограничений. Поезда продолжат курсировать через Южный мост, и пассажиры смогут удобно добираться между берегами Днепра. Однако в случае объявления красного уровня угрозы она не будет работать как единый маршрут от Сырца до Красного хутора — движение разделят на два отдельных участка.