Укрзалізниця змінила маршрути поїздів 4 лютого через небезпеку для пасажирів

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів на 4 лютого у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Укрзалізниця.

Замість потягів — автобуси

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків. Тому на цьому напрямку УЗ просить користуватися автобусним сполученням.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

Як дістатися до Запоріжжя та Дніпра

На 4 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — знов автобусні трансфери.

Пасажирам, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, радять чітко дотримуватись інструкцій поїзних бригад і вокзальних працівників у Дніпрі. Тим, хто виїжджає із Запоріжжя чи Синельникового, варто постійно перевіряти повідомлення в застосунку УЗ.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний — безпека пасажирів і залізничників", — повідомили в УЗ.

На Сумщині рух залізницею збережено

Попри обстріли Конотопа, поїзди в області продовжують курсувати. Ситуація перебуває під посиленим контролем.

У разі прямої загрози з боку БПЛА можливі зупинки поїздів поблизу укриттів за стандартними протоколами безпеки.

Укрзалізниця попереджає

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

