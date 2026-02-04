Укрзализныця изменила маршруты поездов 4 февраля из-за опасности для пассажиров

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов на 4 февраля в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Укрзализныця.

Вместо поездов — автобусы

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. Поэтому на этом направлении УЗ просит пользоваться автобусным сообщением.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

Как добраться до Запорожья и Днепра

На 4 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — снова автобусные трансферы.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников", — сообщили в УЗ.

На Сумщине движение по железной дороге сохранено

Несмотря на обстрелы Конотопа, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем.

В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Укрзализныця предупреждает

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

