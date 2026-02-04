Видео
Главная Транспорт Снова опасность для пассажиров — актуальное движение поездов УЗ

Снова опасность для пассажиров — актуальное движение поездов УЗ

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 10:23
Укрзализныця изменила маршруты поездов 4 февраля из-за опасности для пассажиров
Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов на 4 февраля в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Вместо поездов — автобусы

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков. Поэтому на этом направлении УЗ просит пользоваться автобусным сообщением.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

Как добраться до Запорожья и Днепра

На 4 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — снова автобусные трансферы.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников", — сообщили в УЗ.

На Сумщине движение по железной дороге сохранено

Несмотря на обстрелы Конотопа, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем.

В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Укрзализныця предупреждает

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг "Укрзализныци" до уровня RD. Это означает ограниченный дефолт.

Также узнайте, как выглядит новый плацкарт УЗ.

Укрзализныця Харьков Днепр Запорожье пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
