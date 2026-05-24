Подорож за кордон Укрзалізницею: які пільги та знижки діють для дітей

Знижки на міжнародні потяги Укрзалізниці: які пільги діють для дітей
Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це не лише доволі зручно, а й доступно. Крім того, батьки можуть зекономити на подорожах за кордон. Мало хто знає, що до певного віку діти можуть подорожувати безкоштовно в супроводі дорослих, без викупу окремого місця.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.
Знижки та безкоштовний проїзд в міжнародних потягах УЗ
Зазначається, що по під час мандрівок по Україні батькам не потрібно купувати окремий квиток на дітей до 5 років. На потягах до Молдови діти без окремого місця можуть їздити до 4 років включно, а до Румунії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно лише до 3 років включно.
При цьому до країн Європи безкоштовна подорож можлива лише з однією дитиною віком до 3 років включно. Якщо дітей більше — на них треба купувати окремі квитки.
Проте Укрзалізниця запровадила знижки для дітей старшого віку. Зокрема, на рейси до Молдови та зворотно для дітей віком від 5 до 9 років включно діє знижка 62-64% від загальної вартості квитка. На потяги до інших країн Європи застосовується знижка 50 % від вартості квитка, проте вона не діє у вагонах плацкарт.
Батькам варто врахувати, що в кожній країні діють вікові обмеження для системи знижок. Зокрема, на рейси по Польщі та Словаччині знижки діють для дітей віком від 6 до 15 років включно, а в потягах до Австрії, Угорщини Румунії — для дітей віком від 6 до 14 років включно.
Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українцям недоступні деякі вагони УЗ на міжнародні напрямки. Зокрема, не можна придбати місця у вагонах 2,6,8 потягу 009К Київ-Будапешт. Перевізник назвав причину.
Також Новини.LIVE писали, до якого віку діти мають право мандрувати потягами Укрзалізниці. Перевізник підкреслив, що відповідно до українського законодавства дитячі вагони призначені насамперед для перевезення пасажирів з саме із дітьми.