Подорож за кордон Укрзалізницею: які пільги та знижки діють для дітей

Дитина мандрує в потязі Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це не лише доволі зручно, а й доступно. Крім того, батьки можуть зекономити на подорожах за кордон. Мало хто знає, що до певного віку діти можуть подорожувати безкоштовно в супроводі дорослих, без викупу окремого місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Знижки та безкоштовний проїзд в міжнародних потягах УЗ

Зазначається, що по під час мандрівок по Україні батькам не потрібно купувати окремий квиток на дітей до 5 років. На потягах до Молдови діти без окремого місця можуть їздити до 4 років включно, а до Румунії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно лише до 3 років включно.

При цьому до країн Європи безкоштовна подорож можлива лише з однією дитиною віком до 3 років включно. Якщо дітей більше — на них треба купувати окремі квитки.

Проте Укрзалізниця запровадила знижки для дітей старшого віку. Зокрема, на рейси до Молдови та зворотно для дітей віком від 5 до 9 років включно діє знижка 62-64% від загальної вартості квитка. На потяги до інших країн Європи застосовується знижка 50 % від вартості квитка, проте вона не діє у вагонах плацкарт.

Батькам варто врахувати, що в кожній країні діють вікові обмеження для системи знижок. Зокрема, на рейси ⁠⁠по Польщі та Словаччині знижки діють для дітей віком від 6 до 15 років включно, а в потягах до Австрії, Угорщини Румунії — для дітей віком від 6 до 14 років включно.

