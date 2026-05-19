Подорож з УЗ за кордон: чому не доступні усі місця на потяг 009К Київ-Будапешт

Українці недоступна частина квитків за кордон: в УЗ пояснили причину
Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці до Європи — це доволі зручно, адже можна виспатись у дорозі. Проте у пікові періоди викупити потрібні місця може бути справжньою задачею із зірочкою. Крім того, пасажирам в Україні не можуть придбати квитки на деякі вагони.
В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому українцям не доступна частина вагонів на потяг 009К Київ-Будапешт, передає Новини.LIVE.
Обмеження УЗ на міжнародних рейсах
Один з користувачів соцмережі поцікавився у перевізника, чому не можна придбати місця у вагонах 2,6,8 на потягах потяг 009К Київ-Будапешт. Пасажирам доступні тільки вагони 1,3,5,7 — проте в них відсутній кондиціонер.
В Укрзалізниці пояснили, що вагони 2,6,8 реалізуються Угорською стороною, адже даний поїзд є міжнародним.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що потяг 009К відправляється з української столиці щодня об 09:43 та прибуває до Будапешта наступного дня рівно о 6 ранку. Він зупиняється у Львові, Мукачево на Закарпатті та в угорських містах Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. Пересадка в Чопі триває 2 годину 28 хвилин. Ціни на квитки в купе стартують від 4006 гривень.
Також Новини.LIVE писали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка.