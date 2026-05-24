Україна
Скидки на международные поезда УЗ: какие льготы действуют для детей

Скидки на международные поезда УЗ: какие льготы действуют для детей

Дата публикации 24 мая 2026 15:16
Путешествие за границу Укрзализныцей: какие льготы и скидки действуют для детей
Ребенок путешествует в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это не только довольно удобно, но и доступно. Кроме того, родители могут сэкономить на путешествиях за границу. Мало кто знает, что до определенного возраста дети могут путешествовать бесплатно в сопровождении взрослых, без выкупа отдельного места.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Скидки и бесплатный проезд в международных поездах УЗ

Отмечается, что по во время путешествий по Украине родителям не нужно покупать отдельный билет на детей до 5 лет. На поездах в Молдову дети без отдельного места могут ездить до 4 лет включительно, а в Румынию, Польшу, Словакию, Австрию, Венгрию и обратно только до 3 лет включительно.

При этом в страны Европы бесплатное путешествие возможно только с одним ребенком в возрасте до 3 лет включительно. Если детей больше — на них надо покупать отдельные билеты.

Однако Укрзализныця ввела скидки для детей старшего возраста. В частности, на рейсы в Молдову и обратно для детей в возрасте от 5 до 9 лет включительно действует скидка 62-64% от общей стоимости билета. На поезда в другие страны Европы применяется скидка 50% от стоимости билета, однако она не действует в вагонах плацкарт.

Родителям следует учесть, что в каждой стране действуют возрастные ограничения для системы скидок. В частности, на рейсы по Польше и Словакии скидки действуют для детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно, а в поездах в Австрию, Венгрию Румынию — для детей в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам недоступны некоторые вагоны УЗ на международные направления. В частности, нельзя приобрести места в вагонах 2,6,8 поезда 009К Киев-Будапешт. Перевозчик назвал причину.

Также Новини.LIVE писали, до какого возраста дети имеют право путешествовать поездами Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством детские вагоны предназначены прежде всего для перевозки пассажиров именно с детьми.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
