Путешествие за границу Укрзализныцей: какие льготы и скидки действуют для детей

Ребенок путешествует в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это не только довольно удобно, но и доступно. Кроме того, родители могут сэкономить на путешествиях за границу. Мало кто знает, что до определенного возраста дети могут путешествовать бесплатно в сопровождении взрослых, без выкупа отдельного места.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныці.

Скидки и бесплатный проезд в международных поездах УЗ

Отмечается, что по во время путешествий по Украине родителям не нужно покупать отдельный билет на детей до 5 лет. На поездах в Молдову дети без отдельного места могут ездить до 4 лет включительно, а в Румынию, Польшу, Словакию, Австрию, Венгрию и обратно только до 3 лет включительно.

При этом в страны Европы бесплатное путешествие возможно только с одним ребенком в возрасте до 3 лет включительно. Если детей больше — на них надо покупать отдельные билеты.

Однако Укрзализныця ввела скидки для детей старшего возраста. В частности, на рейсы в Молдову и обратно для детей в возрасте от 5 до 9 лет включительно действует скидка 62-64% от общей стоимости билета. На поезда в другие страны Европы применяется скидка 50% от стоимости билета, однако она не действует в вагонах плацкарт.

Родителям следует учесть, что в каждой стране действуют возрастные ограничения для системы скидок. В частности, на рейсы по Польше и Словакии скидки действуют для детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно, а в поездах в Австрию, Венгрию Румынию — для детей в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

