SNCF анонсувала акцію "La France à gratter": які призи можуть отримати пасажири поїздів

Французький оператор пасажирських залізничних перевезень SNCF Voyageurs запускає рекламну кампанію "La France à gratter". Пасажири поїздів TGV INOUI, OUIGO та INTERCITÉS зможуть отримати 10 000 призів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Pro.

SNCF розігрує 1000 подарунків

Рекламна кампанія передбачає віртуальну гру "scratch-and-win" на веб-сайті кампанії. Після реєстрації учасники можуть спробувати миттєво виграти один із запропонованих призів. Щасливчику має випасти три потяги. В кожного учасника є дві спроби випробовувати вдачу.

Окрім миттєвого виграшу, кожен учасник також має право взяти участь у фінальному розіграші. SNCF Voyageurs надсилає клієнтам електронний лист із підтвердженням участі. На фінальному етапі будуть розіграні головні призи.

Онлайн перевізник розігрує 5 000 купонів на знижку в розмірі 10 євро на придбання квитків OUIGO, 2 000 кодів на 50% знижку на придбання картки Avantage та 3 000 кодів на 30% знижку на квитки потяги TGV INOUI або INTERCITÉS.

Фінальний розіграш заплановано на 3 вересня 2026 року. Серед головних призів — ваучер на 1 000 євро на подорож OUIGO, квитки у обидва кінці для двох осіб у першому класі на суму до 1 000 євро на TGV INOUI або INTERCITÉS, а також 10 навушників JBL Tour One M3 вартістю 349,99 євро кожен.

Виграними призами можна скористатися до 12 грудня 2026 року.

