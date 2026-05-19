SNCF анонсировала акцию "La France à gratter": какие призы могут получить пассажиры поездов

Французский оператор пассажирских железнодорожных перевозок SNCF Voyageurs запускает рекламную кампанию "La France à gratter". Пассажиры поездов TGV INOUI, OUIGO и INTERCITÉS смогут получить 10 000 призов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

SNCF разыгрывает 1000 подарков

Рекламная кампания предусматривает виртуальную игру "scratch-and-win" на веб-сайте кампании. После регистрации участники могут попробовать мгновенно выиграть один из предложенных призов. Счастливчику должно выпасть три поезда. У каждого участника есть две попытки испытать удачу.

Кроме мгновенного выигрыша, каждый участник также имеет право принять участие в финальном розыгрыше. SNCF Voyageurs направляет клиентам электронное письмо с подтверждением участия. На финальном этапе будут разыграны главные призы.

Онлайн перевозчик разыгрывает 5 000 купонов на скидку в размере 10 евро на приобретение билетов OUIGO, 2 000 кодов на 50% скидку на приобретение карты Avantage и 3 000 кодов на 30% скидку на билеты поезда TGV INOUI или INTERCITÉS.

Финальный розыгрыш запланирован на 3 сентября 2026 года. Среди главных призов — ваучер на 1 000 евро на путешествие OUIGO, билеты в оба конца для двух человек в первом классе на сумму до 1 000 евро на TGV INOUI или INTERCITÉS, а также 10 наушников JBL Tour One M3 стоимостью 349,99 евро каждый.

Выигранными призами можно воспользоваться до 12 декабря 2026 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кельн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать дважды в день.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ЕС планируют упростить путешествия поездами. Благодаря изменениям, пассажиры смогут бронировать билеты разных железнодорожных операторов в рамках одной транзакции. Кроме того, перевозчики должны будут выставлять свои билеты на продажу в Интернете минимум за пять месяцев до отправления.