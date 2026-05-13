В ЄС можуть ухвалити нові правила: пасажири зможуть бронювати квитки різних залізничних операторів в один клік

Єврокомісія ухвалила пропозиції, які мають спростити придбання залізничних квитків в межах ЄС Пасажири матимуть право на компенсацію у разі пропуску стикувального рейсу, навіть якщо його здійснюватиме інша залізнична компанія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

В ЄС планують спростити подорожі потягами

Завдяки нещодавно оголошеному пакету послуг для пасажирів мандрівники зможуть бронювати квитки від різних залізничних операторів в рамках однієї транзакції.

"Свобода пересування — одне з найбільших досягнень Європи. Сьогодні ми робимо ще один крок уперед, роблячи подорожі всіма 27 державами-членами простішими, зручнішими та більш орієнтованими на пасажирів", — підкреслив комісар з питань сталого транспорту та туризму Апостолос Цицикостас.

Завдяки новим правилам пасажирам не лише буде простіше купувати квитки, їх права також будуть захищені у разі пропуску пересадки — навіть якщо перевезення здійснюють різні залізничні компанії.

Відтепер пасажири матимуть право на перенаправлення до кінцевого пункту призначення без необхідності оплачувати новий квиток, а також отримають компенсацію за загальну затримку рейсу.

Крім того, якщо пасажиру доведеться залишитися на ніч через пропущений потяг, йому також компенсують проживання та харчування.

Згідно з пропозицією, онлайн-платформи з продажу квитків, які займають більше 50% ринку, під час бронювання повинні показувати всі доступні варіанти, зокрема, й пропозиції конкурентів.

Європейська комісія заявила, що нинішньому ринку "бракує прозорості", і що нові правила допоможуть це виправити.

Крім того, залізничні оператори повинні будуть виставляти свої квитки на продаж в Інтернеті щонайменше за п’ять місяців до відправлення.

Нові правила має затвердити Рада Європейського Союза та Європарламент. Зокрема, близько 85 % законів ухвалюються наприкінці першого читання або на початку другого.

