Потяг Leo Express. Фото: Leo Express.

Чеська приватна компанія Leo Express надає пасажирам можливість вигідно подорожувати. Попри постійні знижки, деякі пасажири можуть додатково заощадити на поїздках на автобусах та потягах.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Знижки Leo Express для студентів

Перевізник надає знижку студентам віком від 18 до 26 років у розмірі 50 % на рейси на території Чехії на автобусних та залізничних сполученнях в класі подорожі Economy.

Заощадити на поїздках можуть власники Помаранчевої картки студента (Oranžový žákovský průkaz), а також власники картки ISIC, яким ще не виповнилось 26 років.

Знижка 50 % діє і на міжнародні сполучення з/до Чехії, але лише на трасу в межах Чеської Республіки.

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Пасажири, яким вже виповнилося 65 років мають право отримати знижку аж 50 %. Пропозиція діє для класу подорожі Economy та лише на території Чеської Республіки. Для отримання знижки пасажиру необхідно мати при собі паспорт чи водійські права.

Знижки Leo Express для дітей

У потязі або в автобусі у класі подорожі Economy діти віком до 5 років можуть подорожувати безкоштовно.

Дитину має супроводжувати особа старша 10 років. Одна особа може супроводжувати необмежену кількість дітей віком 0–5 років.

Для дітей та підлітків віком від 6 до 17 років діє знижка на квитки у розмірі 50%. Пасажирам віком від 15 до 17 років для отримання знижки треба пред'явити одне з наступних посвідчень: паспорт, ISIC чи помаранчеву картку учня.

Знижка діє і на міжнародні рейси з/до Чехії, але лише на частину маршруту на території Чехії.

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