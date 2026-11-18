Поезд Leo Express. Фото: Leo Express.

Чешская частная компания Leo Express предоставляет пассажирам возможность выгодно путешествовать. Несмотря на постоянные скидки, некоторые пассажиры могут дополнительно сэкономить на поездках на автобусах и поездах.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Скидки Leo Express для студентов

Перевозчик предоставляет скидку студентам в возрасте от 18 до 26 лет в размере 50 % на рейсы по территории Чехии на автобусных и железнодорожных маршрутах в классе Economy.

Сэкономить на поездках могут обладатели Оранжевой студенческой карточки (Oranžový žákovský průkaz), а также обладатели карты ISIC, которым еще не исполнилось 26 лет.

Скидка 50 % действует и на международные маршруты из/в Чехию, но только на участке в пределах Чешской Республики.

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Пассажиры, которым уже исполнилось 65 лет, имеют право на скидку в размере 50 %. Предложение действует для класса Economy и только на территории Чешской Республики. Для получения скидки пассажиру необходимо иметь при себе паспорт или водительские права.

Скидки Leo Express для детей

В поезде или автобусе в классе Economy дети в возрасте до 5 лет могут путешествовать бесплатно.

Ребёнка должен сопровождать человек старше 10 лет. Один человек может сопровождать неограниченное количество детей в возрасте от 0 до 5 лет.

Для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет действует скидка на билеты в размере 50%. Пассажирам в возрасте от 15 до 17 лет для получения скидки необходимо предъявить одно из следующих удостоверений: паспорт, карту ISIC или оранжевую ученическую карточку.

Скидка действует и на международные рейсы из/в Чехию, но только на часть маршрута на территории Чехии.

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