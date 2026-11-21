Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Метрополітеном в Києві щодня користуються тисячі пасажирів, проте мало хто замислюється про цікаву історію підземки. Зокрема, назва сучасної станції "Нивки" викликала чимало дискусій.

Новини.LIVE детальніше про це розкажуть.

Реклама

Станція, яку було перейменовано за ніч до відкриття

"Нивки" — є 13-тою станцією метрополітену в Києві, яка розташована на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії метро, між станціями "Святошин" та "Берестейська".

Поруч з "Нивками" знаходяться Дубовий гай та мальовничий парк Нивки.

Станцію відкрила свої двері 5 листопада 1971 року у складі ділянки" Завод Більшовик "(нині — "Шулявська") — "Святошино".

Читайте також:

Конструкція станції є колонною, трипрогінною, мілкого закладення. Її стіни облицьовані керамічною кахельною плиткою з рослинними мотивами.

Візитівкою "Нивок" є зображенням фантастичних тварин, якими прикрашені дверцята на колійній стіні. Авторкою краси стала українська радянська художниця-керамістка Ганна Шарай.

Станція метро "Нивки". Фото: Київський метрополітен

Мало хто знає, що "Нивкам" довго не могли підібрати вдалу назву.

Після завершення всіх робіт станцію було вирішено назвати "Щербаківська", за назвою найближчої вулиці Щербакова (нині Данила Щербаківського). Проте станцію було перейменовано за ніч до її відкриття — вона одразу стала звичними киянам "Нивками".

Працівникам підземки довелося за кілька годин змінювати таблички станції. На запрошеннях для киян вручну виправляли стару назву та вказували нову.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали, де в метро Києва захований патріотичний напис. Її стіни прикрашені 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. Авторитетні іноземні визнавали її однією з найгарніших у світі.