Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Метрополитеном в Киеве ежедневно пользуются тысячи пассажиров, однако мало кто задумывается об интересной истории метро. В частности, название современной станции "Нивки" вызвало немало дискуссий.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Станция, переименованная за ночь до открытия

"Нивки" — это 13-я станция метрополитена в Киеве, расположенная на Святошинско-Броварской (красной) линии метро, между станциями "Святошин" и "Берестейская".

Рядом с "Нивками" находятся Дубовый гай и живописный парк Нивки.

Станция открыла свои двери 5 ноября 1971 года в составе участка "Завод Большевик" (ныне — "Шулявская") — "Святошино".

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Конструкция станции — колонная, трёхпролётная, мелкого заложения. Её стены облицованы керамической плиткой с растительными мотивами.

Визитной карточкой "Нивок" являются изображения фантастических животных, которыми украшены дверцы на путевой стене. Автором этого произведения стала украинская советская художница-керамистка Анна Шарай.

Станция метро "Нивки". Фото: Киевский метрополитен

Мало кто знает, что "Нивкам" долго не могли подобрать удачное название.

После завершения всех работ станцию было решено назвать "Щербаковская", по названию ближайшей улицы Щербакова (ныне Данила Щербаковского). Однако станцию переименовали за ночь до её открытия — она сразу стала привычной киевлянам "Нивками".

Сотрудникам метрополитена пришлось за несколько часов заменить таблички на станции. На приглашениях для киевлян вручную исправляли старое название и указывали новое.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Он простирается на 87 метров и насчитывает 743 ступеньки. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали, где в киевском метро спрятана патриотическая надпись. Его стены украшены 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. Авторитетные зарубежные издания признавали её одной из самых красивых в мире.

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