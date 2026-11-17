Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня київська підземка доставляє у справах тисячі гостей та мешканців столиці. Мало хто з пасажирів замислюються про те, яку історію зберігають стіни столичної підземки. Зокрема, на одній зі станцій захований особливий напис.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Чим унікальна станція "Золоті ворота" в Києві

Станція "Золоті ворота" є 29-тою станцією підземки, яка розташована на зеленій гілці між "Лук'янівською" та "Палацом спорту". Її було відкрито напередодні Нового року — 31 грудня 1989 року.

Її стіни прикрашені 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. Пасажирів та гостей міста також вражають величезні бронзові люстри, які є головними візитівками станції.

Станція "Золоті ворота" була визнана найгарнішою не лише у Європі, а й усьому світі. Вона входила до найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll та газети The Guardian. У 2013 році її красу відзначила британська газета The Daily Telegraph, яка включила її до 22 найгарніших станцій Європи.

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Мало хто здогадується, що одна з найгарніших станцій приховує патріотичний напис. Його залишили метробудівці у 1989 році.

Щоб побачити напис "Слава Україні" виходячи зі станції, зупиніться на середньому (проміжному) вестибюлі. Підніміть голову — він розташований прямо над входом до наступного ескалатора.

Напис на станції "Золоті ворота". Фото: madyrniskae/Threads

Напис "Слава Україні". Фото: madyrniskae/Threads

Напис був викладений коричневою смальтою. у радянські часи такий крок був доволі ризикований і метробудівці могли стати політичними злочинцями. Саме через це літери зробили темнішими, ніж фон. Сьогодні пасажирам непросто помітити секретний напис.

Також Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

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