Головна Транспорт Зміни маршрутів УЗ через обстріли — новий потяг на схід та трансфери

Зміни маршрутів УЗ через обстріли — новий потяг на схід та трансфери

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:16
Укрзалізниця змінила маршрути 6 лютого поїздів у напрямку Дніпра, Запоріжжя та Харкова
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ. 

Читайте також:

Сумщина під ударами

Попри обстріли, поїзди в області продовжують курсувати. Ситуація перебуває під посиленим контролем. У разі прямої загрози з боку БПЛА можливі зупинки поїздів поблизу укриттів за стандартними протоколами безпеки.

Також в УЗ повідомили, що додали одне довгоочікуване сполучення для Сум, але деталі обіцяли розказати трохи згодом.

Харківщина — зона небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом. 

До Запоріжжя теж тільки автобусами

На 6 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери. Їх допомагає забезпечувати гуманітарна місія "Проліска".

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, під час наближення до Дніпра просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалу. Тим, хто вирушає із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за сповіщеннями в застосунку та оголошеннями на станції.

Якщо безпекова ситуація дозволить, залізниця обіцяє точково відновлювати рух поїздів, як у неділю.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше ми в УЗ пояснили, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявляється, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Також дізнайтеся, який вигляд має новий плацкарт УЗ. Оновлені плацкарти курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ.

Укрзалізниця поїзди Сумська область обстріли пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
