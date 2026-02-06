Укрзализныця изменила маршруты 6 февраля поездов в направлении Днепра, Запорожья и Харькова

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Сумщина под ударами

Несмотря на обстрелы, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем. В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Также в УЗ сообщили, что добавили одно долгожданное сообщение для Сум, но детали обещали рассказать чуть позже.

Харьковщина — зона опасности

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожье тоже только автобусами

На 6 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — тоже автобусные трансферы. Их помогает обеспечивать гуманитарная миссия "Пролисок".

В регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. Пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, при приближении к Днепру просят действовать в соответствии с указаниями поездной бригады и работников вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями на станции.

Если ситуация с безопасностью позволит, УЗ обещает точечно восстанавливать движение поездов, как в воскресенье.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

