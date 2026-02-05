Укрзалізниця змінила маршрути поїздів 5 лютого у напрямку Дніпра, Запоріжжя та Харкова

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Сумщина під ударами

На протязі ночі були нанесені ворожі удари по залізниці на Сумщині. Постраждала працівниця УЗ, яка прямувала на роботу.

Але попри обстріли, поїзди в області продовжують курсувати. Ситуація перебуває під посиленим контролем. У разі прямої загрози з боку БПЛА можливі зупинки поїздів поблизу укриттів за стандартними протоколами безпеки.

Харківщина — зона небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

До Запоріжжя теж тільки автобусами

На 5 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери. Їх допомагає забезпечувати гуманітарна місія "Проліска".

Пасажирам, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, радять чітко дотримуватись інструкцій поїзних бригад і вокзальних працівників у Дніпрі. Тим, хто виїжджає із Запоріжжя чи Синельникового, варто постійно перевіряти повідомлення в застосунку УЗ.

Якщо безпекова ситуація дозволить, залізниця обіцяє точково відновлювати рух поїздів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

