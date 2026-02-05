Укрзализныця изменила маршруты поездов 5 февраля в направлении Днепра, Запорожья и Харькова

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на УЗ.

Сумщина под ударами

В течение ночи были нанесены вражеские удары по железной дороге на Сумщине. Пострадала работница УЗ, которая направлялась на работу.

Но несмотря на обстрелы, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем. В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Харьковщина — зона опасности

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск по-прежнему остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожье тоже только автобусами

На 5 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — тоже автобусные трансферы. Их помогает обеспечивать гуманитарная миссия "Пролісок".

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

Если ситуация с безопасностью позволит, железная дорога обещает точечно восстанавливать движение поездов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

