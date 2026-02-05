Видео
Україна
Изменения маршрутов УЗ из-за обстрелов — как добраться до востока страны

Изменения маршрутов УЗ из-за обстрелов — как добраться до востока страны

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 11:20
Укрзализныця изменила маршруты поездов 5 февраля в направлении Днепра, Запорожья и Харькова
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на УЗ.

Читайте также:

Сумщина под ударами

В течение ночи были нанесены вражеские удары по железной дороге на Сумщине. Пострадала работница УЗ, которая направлялась на работу.

Но несмотря на обстрелы, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем. В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Харьковщина — зона опасности

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск по-прежнему остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожье тоже только автобусами

На 5 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — тоже автобусные трансферы. Их помогает обеспечивать гуманитарная миссия "Пролісок".

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

Если ситуация с безопасностью позволит, железная дорога обещает точечно восстанавливать движение поездов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Напомним, ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг "Укрзализныци" до уровня RD. Это означает ограниченный дефолт.

Также узнайте, как выглядит новый плацкарт УЗ. Обновленные плацкарты курсируют в составе поезда 21/22 Львов — Краматорск.

Укрзализныця поезда обстрелы поезд пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
