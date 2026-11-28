Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Щодня метрополітеном у Харкові користуються тисячі пасажирів. Підземка має чимало унікальних станцій та цікавих рекордів. Проте станція "Академіка Барабашова" вражає своєю унікальною стилістикою.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Чим унікальна станція "Академіка Барабашова"

"Академіка Барабашова" є 18-тою станцією Харківського метрополітену. Вона розташована на Салтівській лінії між станціями "Київська" і "Академіка Павлова".

Станція вперше відкрила свої двері для пасажирів 11 серпня 1984 року. Біля виходу зі станції розташований найбільший міський ринок. До відкриття другої черги Салтівської лінії 23 жовтня 1986 року станція була кінцевою.

Ця станція була названа на честь українського астронома Миколи Барабашова, проте спочатку вона називалася "Барабашова". За рішенням Харківської міської ради її перейменували на "Академіка Барабашова" у 2003 році.

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Станція має унікальний дизайн — стеля пасажирського залу оздоблена овальними нішами та ребристими плитами, а стики конструкцій збігаються з лініями колон.

Її колійні стіни прикрашені об'ємними металево-емалевими елементами блакитного кольору, які нагадують крижані цеглинки.

V-подібні колони станції облицьовані білим мармуром, підлогу платформи викладено світло-сірим гранітом і чорним лабрадоритом, а стіни вестибюля — сірим уфалейським мармуром.

Футуристичного вигляду станції додають незвичні люстри. Стиль станції доповнюють вітражі у вестибюлі, присвячені темі дослідження Всесвіту та його пізнання.

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