Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно метрополитеном в Харькове пользуются тысячи пассажиров. У метро есть немало уникальных станций и интересных рекордов. Однако станция "Академика Барабашова" поражает своей уникальной стилистикой.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникальна станция "Академика Барабашова"

"Академика Барабашова" — 18-я станция Харьковского метрополитена. Она расположена на Салтовской линии между станциями "Киевская" и "Академика Павлова".

Станция впервые открыла свои двери для пассажиров 11 августа 1984 года. У выхода со станции расположен крупнейший городской рынок. До открытия второй очереди Салтовской линии 23 октября 1986 года станция была конечной.

Эта станция была названа в честь украинского астронома Николая Барабашова, однако изначально она называлась "Барабашова". По решению Харьковского городского совета её переименовали в "Академика Барабашова" в 2003 году.

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Станция отличается уникальным дизайном — потолок пассажирского зала украшен овальными нишами и ребристыми плитами, а стыки конструкций совпадают с линиями колонн.

Её путевые стены украшены объёмными металлоэмалевыми элементами голубого цвета, напоминающими ледяные кирпичики.

V-образные колонны станции облицованы белым мрамором, пол платформы выложен светло-серым гранитом и черным лабрадоритом, а стены вестибюля — серым уфалейским мрамором.

Футуристический облик станции придают необычные люстры. Стиль станции дополняют витражи в вестибюле, посвященные теме исследования Вселенной и ее познания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как киевлянам сэкономить на поездках в метро. Если покупать поездки пакетом, цена одной снижается с 30 до 25 гривен, а месячный проездной также поможет сократить расходы. Для тех, кто часто пересаживается между разными видами транспорта, есть билет на 90 минут за 60 гривен.

Также мы писали о станции метро в Европе, которая напоминает настоящую пещеру. Художники добавили детали, отражающие актуальные проблемы Швеции 1970-х годов. В частности, дизайн привлекает внимание общества к вырубке лесов, загрязнению окружающей среды и оттоку населения из сельской местности.