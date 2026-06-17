УЗ запускає новий поїзд з Дніпра до Харкова: маршрут та графік

Пасажирка їде у потягу. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

На тлі підвищеного попиту Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд. Він з'єднає два обласні центри Дніпро та Харків. Перший потяг відправиться вже 19 червня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Новий потяг до Харкова

В Укрзалізниці повідомили, що повертається важливий маршрут в оновленому форматі, який з'єднає два обласні центри. Пасажирам тепер доступний новий регіональний рейс №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро.

Дорога між містами буде займати 4 години. З Дніпра він відправлятиметься о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Назад потяг повертатиметься з Харкова того ж дня о 15:30, він прибуватиме до Дніпра о 19:41.

На рейс №854/853 передбачені такі зупинки:

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Синельникове-2;

Павлоград-1;

Лозова;

Златопіль;

Мерефа.

Квитки на новий потяг вже доступні у додатку та на сайті Укрзалізниці у розділі "Дальні".

Раніше Новини.LIVE розповідали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.