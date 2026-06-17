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Главная Транспорт Соединит два областных центра: УЗ запустит новый региональный поезд

Соединит два областных центра: УЗ запустит новый региональный поезд

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 10:12
УЗ запускает новый поезд из Днепра в Харьков: маршрут и расписание
Пассажирка едет в поезде. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне повышенного спроса Укрзализныця запускает новый региональный поезд. Он соединит два областных центра — Днепр и Харьков. Первый поезд отправляется уже 19 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передают Новини.LIVE.

Новый поезд в Харьков

В Укрзализныце сообщили, что возобновляется важный маршрут в обновленном формате, который соединит два областных центра. Пассажирам теперь доступен новый региональный рейс №854/853 Днепр — Харьков — Днепр.

Путь между городами займет 4 часа. Из Днепра он будет отправляться в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. Обратно поезд будет возвращаться из Харькова в тот же день в 15:30, он прибудет в Днепр в 19:41.

На рейсе №854/853 предусмотрены следующие остановки:

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  • Мерефа.

Билеты на новый поезд уже доступны в приложении и на сайте Укрзализныци в разделе "Дальние".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе "3000 км по Украине". Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадковый документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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