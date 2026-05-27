Головна Транспорт "3000 км Україною": УЗ пояснила, як формуються безкоштовні місця в потязі

"3000 км Україною": УЗ пояснила, як формуються безкоштовні місця в потязі

Дата публікації: 27 травня 2026 10:39
Програма "3000 км Україною": як УЗ розподіляє безкоштовні місця в потягах
Програма УЗ "3000 км Україною". Фото: Укрзалізниця, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У грудні минулого року запрацювала програма "3000 км Україною", завдяки якій українці отримали можливість мандрувати потягами Укрзалізниці безкоштовно. Маршрути було визначено на основі аналізу заповненості поїздів, акцентуючи увагу на потреби мешканців прифронтових регіонів. Українці можуть використати до чотирьох поїздок сумарною протяжністю 3000 км.

Про нюанси програми розкаже Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Як виділяються місця по програмі УЗ "3000 км Україною"

До перевізника звернулась пасажирка, яка активувала через Дію програму "3000 км Україною". Вона не змогла придбати безкоштовні квитки на потяг Інтерсіті Харків-Київ, хоча напрямок підходить під визначений перелік програми.

Мандрівниця попросила пояснити компанію, як працює така можливість, адже поїздки в неї є, а скористатися ними вона не може. 

В УЗ відповіли, що відображення позначки "3000 км Україною" у системі продажу квитків відбувається автоматично.

"Автоматизована система продажу аналізує заповнюваність поїздів і у режимі реального часу може відкривати для оформлення лише ті місця, які з високою ймовірністю можуть залишитися непроданими у звичайному продажу. Саме тому позначка програми у системі може періодично з’являтися або зникати", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість безкоштовних місць не є фіксованою і формується виключно автоматично. 

Перевізник підкреслив, не має технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість місць, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату.

В УЗ додали, що безкоштовні місця можуть з’являтися у разі повернення квитків іншими пасажирами або у випадках, коли система визначає, що частина місць у поїзді залишиться вільною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому при поверненні квитків Укрзалізниці на карту пасажирів повертається не повна їх вартість. Зокрема, за понад 20 днів до відправлення пасажирам повертається 100% повернення вартості перевезення та плацкарти. При цьому поверненню не підлягають окремі комісійні, сервісні збори та платежі за оформлення/повернення квитка. 

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Укрзалізниця потяг квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
