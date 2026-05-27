Програма "3000 км Україною": як УЗ розподіляє безкоштовні місця в потягах

Програма УЗ "3000 км Україною".

У грудні минулого року запрацювала програма "3000 км Україною", завдяки якій українці отримали можливість мандрувати потягами Укрзалізниці безкоштовно. Маршрути було визначено на основі аналізу заповненості поїздів, акцентуючи увагу на потреби мешканців прифронтових регіонів. Українці можуть використати до чотирьох поїздок сумарною протяжністю 3000 км.

Про нюанси програми розкаже Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Як виділяються місця по програмі УЗ "3000 км Україною"

До перевізника звернулась пасажирка, яка активувала через Дію програму "3000 км Україною". Вона не змогла придбати безкоштовні квитки на потяг Інтерсіті Харків-Київ, хоча напрямок підходить під визначений перелік програми.

Мандрівниця попросила пояснити компанію, як працює така можливість, адже поїздки в неї є, а скористатися ними вона не може.

В УЗ відповіли, що відображення позначки "3000 км Україною" у системі продажу квитків відбувається автоматично.

"Автоматизована система продажу аналізує заповнюваність поїздів і у режимі реального часу може відкривати для оформлення лише ті місця, які з високою ймовірністю можуть залишитися непроданими у звичайному продажу. Саме тому позначка програми у системі може періодично з’являтися або зникати", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість безкоштовних місць не є фіксованою і формується виключно автоматично.

Перевізник підкреслив, не має технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість місць, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату.

В УЗ додали, що безкоштовні місця можуть з’являтися у разі повернення квитків іншими пасажирами або у випадках, коли система визначає, що частина місць у поїзді залишиться вільною.

