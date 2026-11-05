УЗ запустила потяг № 51/52 "Ярослав Мудрий" Київ—Перемишль: розклад та маршрут

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

До річниці початку залізничного руху в Україні Укрзалізниця анонсувала новий флагман. Потяг курсуватиме з Києва до Перемишля.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ, передає Новини.LIVE.

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Новий потяг УЗ

В компанії розповіли, що 165 років тому територією України проїхав перший поїзд "Ярослав", який з’єднав Відень і Львів. Саме 4 листопада 1861 року вважається початком залізничного руху в Україні.

З нагоди річниці УЗ запустила новий флагман — поїзд № 51/52 "Ярослав Мудрий" Київ — Перемишль.

В складі нового потягу передбачено інклюзивне купе.

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"Це данина першій назві поїзда та зв’язкам України з країнами Європи. Також маршрут поїзда повторює частину історичного сполучення Львів — Перемишль", — йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що у Перемишлі буде організовано зручні пересадки до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.



Рейс щодня відправлятиметься з Києва о 20:12 та прибуватиме до Перемишля о 5:00. Назад з Перемишля потяг повертатиметься о 22:30 та буде прибувати до Києва о 9:15.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, у яких умовах пасажирам доводиться подорожувати старими вагонами Укрзалізниці на маршруті Київ — Ковель. Стан вагонів і комфорт під час поїздки залишаються важливими критеріями для пасажирів. Водночас умови перевезення можуть відрізнятися залежно від рейсу.