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Главная Транспорт Соединит два важных города: УЗ запускает новый международный поезд

Соединит два важных города: УЗ запускает новый международный поезд

Ua ru
5 ноября 2026 11:35
УЗ запустила поезд № 51/52 «Ярослав Мудрый» Киев—Перемышль: расписание и маршрут
Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

К годовщине начала железнодорожного движения в Украине Укрзализныця анонсировала новый флагманский поезд. Поезд будет курсировать из Киева в Перемышль.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

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Новый поезд УЗ

В компании рассказали, что 165 лет назад по территории Украины проехал первый поезд "Ярослав", соединивший Вену и Львов. Именно 4 ноября 1861 года считается началом железнодорожного движения в Украине.

По случаю годовщины УЗ запустила новый флагман — поезд № 51/52 "Ярослав Мудрый" Киев — Перемышль.

В составе нового поезда предусмотрено инклюзивное купе.

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"Это дань первому названию поезда и связям Украины со странами Европы. Также маршрут поезда повторяет часть исторического сообщения Львов — Перемышль", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в Перемышле будут организованы удобные пересадки в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Поезд будет ежедневно отправляться из Киева в 20:12 и прибывать в Перемышль в 5:00. В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать в Киев в 9:15.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким багажом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут отличаться в зависимости от рейса.

Польша Укрзализныця путешествие поезда вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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