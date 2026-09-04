Нові рівні тривоги у Києві: як працюватимуть метро та транспорт

Метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Останні тижні столиці щоденно потерпає від величезної кількості повітряних тривог. У зв'язку з цим в Києві запроваджують двоступеневу систему сповіщення про небезпеку — "жовтий" та "червоний" рівні тривоги. Це дозволить суттєво послабити транспортні обмеження під час тривалих нальотів дронів, балістики та полегшить пересування містян. Зокрема тим, хто добирається метрополітеном з лівого на правий берег та навпаки.

Сайт Новини.LIVE дізнавався як працюватиме підземний та наземний транспорти під час повітряної небезпеки.

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Як працюватиме метро та наземний транспорт

Як зазначає Президент України Володимир Зеленський, головна новація торкнеться підземки та комунальних перевезень.

При "жовтому" рівні небезпеки, який переважно оголошуватимуть під час атак безпілотників:

Сирецько-Печерська (зелена) лінія метро функціонуватиме у повному обсязі без зупинки руху відкритими ділянками. Святошинсько-Броварську (червону) лінію під час тривог дублюватимуть додатковим наземним транспортом. Зокрема, суттєво збільшать кількість автобусів та тролейбусів на відрізку між станціями "Лісова" та "Дніпро".

"Червоний" рівень небезпеки застосовуватимуть у разі ракетних загроз, пусків балістики чи масованих комбінованих атак — тоді діятимуть суворіші обмеження.

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Скорочення комендантської години

Окрім послаблення транспортних блокувань, у Києві планують зменшити тривалість комендантської години. Аналогічний крок уряд та військове командування рекомендуватимуть зробити й іншим регіонам.

За словами президента, перегляд часових меж комендантської години відбуватиметься з урахуванням місцевої безпекової ситуації, аби підтримати цивільний бізнес та забезпечити логістику для працівників критичної інфраструктури.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

Також Новини.LIVE повідомляли, з якими валізами не можна користуватись підземним транспортом столиці. У 2026 році без додаткової оплати пасажири можуть брати з собою невеликі сумки, рюкзаки та валізи. Зокрема, безоплатно можна перевозити багаж, який не перевищує в сумі трьох вимірів 120 см (довжина, ширина, висота), довгомірні предмети, які не перевищують 150 см, а також габаритні речі діаметром до 10 см та до 100 см висоти.