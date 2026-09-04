Новые уровни тревоги в Киеве: как будет работать метро и общественный транспорт

Метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В последние недели столица ежедневно страдает от огромного количества воздушных тревог. В связи с этим в Киеве вводится двухступенчатая система оповещения об опасности — "желтый" и "красный" уровни тревоги. Это позволит существенно ослабить транспортные ограничения во время длительных налетов дронов и баллистических ракет, а также облегчит передвижение горожан. В частности, тем, кто добирается на метро с левого на правый берег и наоборот.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как будет работать метро и наземный транспорт во время воздушной опасности.

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Как будут работать метро и наземный транспорт

Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, главное нововведение коснется метро и общественного транспорта.

При "желтом" уровне опасности, который в основном будет объявляться во время атак беспилотников:

Сирецко-Печерская (зеленая) линия метро будет функционировать в полном объеме без остановки движения на открытых участках. Святошинско-Броварскую (красную) линию во время тревог будут дублировать дополнительным наземным транспортом. В частности, существенно увеличат количество автобусов и троллейбусов на участке между станциями "Лесная" и "Днепр".

"Красный" уровень опасности будет применяться в случае ракетных угроз, запусков баллистических ракет или массированных комбинированных атак — тогда будут действовать более строгие ограничения.

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Сокращение комендантского часа

Помимо ослабления транспортных ограничений, в Киеве планируют сократить продолжительность комендантского часа. Аналогичный шаг правительство и военное командование будут рекомендовать предпринять и другим регионам.

По словам президента, пересмотр временных рамок комендантского часа будет происходить с учетом местной ситуации с безопасностью, чтобы поддержать гражданский бизнес и обеспечить логистику для работников критически важной инфраструктуры.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.

Также Новини.LIVE сообщали, с какими чемоданами нельзя пользоваться подземным транспортом столицы. В 2026 году без дополнительной оплаты пассажиры могут брать с собой небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы. В частности, бесплатно можно перевозить багаж, сумма трех измерений которого не превышает 120 см (длина, ширина, высота), длинные предметы, не превышающие 150 см, а также габаритные предметы диаметром до 10 см и высотой до 100 см.