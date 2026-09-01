Метро в Харкові: де в його підземеллях можуть бути заховані бункери

Харківський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Харківський метрополітен є однією з найголовніших гілок транспорту в місті. Кожного дня його підземеллями добираються на роботу тисячі харків'ян та гостей міста. Проте багато хто не здогадуються про те, що в його підземеллях заховані величезні бункери.

Про це повідомляє Новини.LIVE, із посиланням на Telegraf.

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Бункери в харківському метро

Як розповідають харківські дигери (люди, що вивчають підземелля, від бункерів до покинутих підвалів — Ред.). під землею в самому серці міста захована оборонна споруда.

На станції метро "Університет" нібито захований урядовий бункер. Його таємно будували для керівництва міста.

Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

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Потрапити до нього нібито можна через перехід з обласної адміністрації чи через метро.

Крім того, під будівлею управління метрополітену може бути заховане секретне приміщення. Його площа сягає кілька тисяч квадратних метрів, воно уходить вглибину на кілька поверхів. Подейкують, що в цьому таємному бункері облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні, а також робочі кабінети для чиновників.

Дійсно встановити, чи заховані насправді ці бункери в підземеллях метро неможливо, адже інформація про них має бути засекреченою. Тому наразі спростувати, чи підтвердити чутки про ці таємні приміщення не можна.

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Також Новини.LIVE писали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

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