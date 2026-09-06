Метро в Києві: коли розбудують станцію "Подільська"

Київське метро. Фото: Новини.LIVE

У 2004 році влада Києва прийняла рішення будувати Подільсько-Вигурівської гілку — четверту, жовту лінії київського метрополітену. Проте через складну економічну ситуацію та війну проєкт так і не вдалося розпочати роботи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на якому етапі плани з будівництва жовтої лінії метро і, зокрема, станції "Подільська".

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Коли чекати появу станції "Подільська"

Відповідно до документації, станція "Подільська" буде розташована на Подолі між станціями "Глибочицька" та "Суднобудівна". Вона має бути мілкого закладення, колонною. Її з природного каменю прикрасять кольоровим мармуром, підлога платформи буде оздоблена шліфованим гранітом.

"Подільська" буде мати два вестибюлі. Східний буде з'єднаний з платформою ліфтом і трьома стрічками ескалаторів. Із західної сторони ескалатори сполучатимуть станцію з підземними переходами, які будуть вести до пересадки на станцію "Тараса Шевченка" Оболонсько-Теремківської лінії.

У травні 2013 року неподалік станції "Подільська" (у районі перетину вулиць Набережно-Хрещатицької та Оболонської), де естакада Подільського мостового переходу має заходити під землю, було встановлено 9 бетонних елементів перегінних тунелів майбутньої жовтої лінії метрополітену. Проте на цьому роботи було зупинено.

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Відповідно до Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2026 рік, затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 березня 2026 року № 56, завершення будівництва та запуск дільниці Подільсько-Вигурівської лінії заплановано до 2033 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.