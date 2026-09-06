Метро в Киеве: когда достроят станцию «Подольская»

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE

В 2004 году власти Киева приняли решение о строительстве Подольско-Выгуровской ветки — четвертой, "желтой" линии киевского метрополитена. Однако из-за сложной экономической ситуации и войны работы по проекту так и не удалось начать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каком этапе находятся планы по строительству жёлтой линии метро и, в частности, станции "Подольская".

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Когда ожидать появления станции "Подольская"

Согласно документации, станция "Подольская" будет расположена на Подоле между станциями "Глыбочицкая" и "Судостроительная". Она будет мелкозаглубленной, колонной. Ее фасад из натурального камня украсят цветным мрамором, пол платформы будет отделан шлифованным гранитом.

"Подольская" будет иметь два вестибюля. Восточный будет соединен с платформой лифтом и тремя эскалаторными лентами. С западной стороны эскалаторы будут соединять станцию с подземными переходами, которые будут вести к пересадке на станцию «Тараса Шевченко» Оболонско-Теремковской линии.

В мае 2013 года недалеко от станции "Подольская" (в районе пересечения улиц Набережно-Крещатицкой и Оболонской), где эстакада Подольского мостового перехода должна уходить под землю, было установлено 9 бетонных элементов перегонных туннелей будущей желтой линии метрополитена. Однако на этом работы были остановлены.

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