Головна / Транспорт / Жодних черг: с 12 травня УЗ розширила функціонал додатку

Дата публікації: 12 травня 2026 14:03
Квитки на електричку УЗ: посадкові талони онлайн стали доступні у всіх регіонах
Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Національний перевізник "Укрзалізниця" розширив для пасажирів функціонал додатка. Відтепер українці мають можливість купувати приміські квитки через застосунок на електрички по всій території України.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Квитки на електрички можна купити онлайн

В компанії розповіли, що нині 13% пасажирів купують квитки на електричку через застосунок УЗ і ця кількість постійно зростає. Зокрема, у квітні було оформлено онлайн вдвічі більше посадкових талонів в порівняні з березнем.

"Квітень став знаковим завдяки інтеграції студентських пільг, маємо 30 000 успішних оформлень. А стабільна динаміка та показник у 15 000 приміських онлайн-квитків на добу (було зафіксовано пік минулого місяця) — це лише початок нашого великого шляху", — йдеться в повідомленні.

З 12 травня Укрзалізниця відкрила можливість купувати квитки на електричку у всіх регіонах України. Перевізник підкреслив, що купівля квитків онлайн це не лише про зручність — офіційно придбані квитки наповнюють бюджет залізниці, який забезпечує щоденний рух потягів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на деяких рейсах Укрзалізниці недоступний автовикуп. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу. Проте пасажири можуть включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, чи можуть пасажири без дітей купувати квитки у дитячі вагони Укрзалізниці. В УЗ запевнили, що пасажирів без дітей не пускають у такі вагони. Проте деякі користувачі стверджують, що особисто були свідками, як жінки без дітей їхали в дитячому купе. 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
