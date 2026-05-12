Билеты на электричку УЗ: посадочные талоны онлайн стали доступны во всех регионах

Пассажиры в поезде Укрзализныци.

Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширил для пассажиров функционал приложения. Отныне украинцы имеют возможность покупать пригородные билеты через приложение на электрички по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Билеты на электрички можно купить онлайн

В компании рассказали, что сейчас 13% пассажиров покупают билеты на электричку через приложение УЗ и это количество постоянно растет. В частности, в апреле было оформлено онлайн вдвое больше посадочных талонов по сравнению с мартом.

"Апрель стал знаковым благодаря интеграции студенческих льгот, имеем 30 000 успешных оформлений. А стабильная динамика и показатель в 15 000 пригородных онлайн-билетов в сутки (был зафиксирован пик в прошлом месяце) — это только начало нашего большого пути", — говорится в сообщении.

С 12 мая Укрзализныця открыла возможность покупать билеты на электричку во всех регионах Украины. Перевозчик подчеркнул, что покупка билетов онлайн это не только об удобстве — официально приобретенные билеты наполняют бюджет железной дороги, который обеспечивает ежедневное движение поездов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на некоторых рейсах Укрзализныци недоступен автовыкуп. Перевозчик вводит некоторые ограничения по сезонным или пиковых поездов, которые уже сформированы максимальным количеством вагонов, и технически невозможно добавить больше состава. Однако пассажиры могут включить оповещение в приложении об имеющихся свободных местах в вагоне.

Также Новини.LIVE писали, могут ли пассажиры без детей покупать билеты в детские вагоны Укрзализныци. В УЗ заверили, что пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Однако некоторые пользователи утверждают, что лично были свидетелями, как женщины без детей ехали в детском купе.