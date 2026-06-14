В Британії відкрили справу щодо Ryanair: як це вплине на пасажирів

Пасажири здійснюють посадку на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Найбільша європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair втрапила у скандал та стала об’єктом розслідування. Лоукостер стягує додаткову плату за бронювання місць з родин із маленькими дітьми. Британські регулятори перевірять, чи є ці збори справедливими та чи не порушують вони правила, спрямовані на запобігання прихованим платежам.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Скандал через збір Ryanair

Зазначаться, що антимонопольні органи розпочали розслідування щодо зборів, які сім’ї сплачують за можливість сидіти разом в літаках Ryanair.

У ході розслідування буде з’ясовано, чи не суперечать законодавству плата за вибір місця в салоні для батьків та дітей.

Британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) зазначає, що згідно з умовами Ryanair принаймні один з батьків зобов’язаний сидіти поруч зі своєю дитиною — у тому числі з дітьми з інвалідністю — і за це з них стягується плата в середньому 9,25 євро за рейс.

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Наглядовий орган вивчає, чи є така політика несправедливою з точки зору законодавства про захист прав споживачів, і зазначає, що ірландський перевізник є єдиною великою авіакомпанією, яка здійснює рейси з Британії та стягує таку плату.

У Ryanair назвали розслідування "фіктивним" і заявили що своїми силами його спростують. Там заявили що компанія не стягує додаткову плату за те, щоб діти сиділи поруч із батьками або супроводжуючими дорослими, але батьки та опікуни повинні сплатити комісію за бронювання, щоб сидіти поруч із ними.

Згідно з правилами Ryanair, принаймні один з батьків або опікунів повинен сидіти поруч з дітьми віком від 2 до 11 років. Тобто родини з дітьми зобов'язані сплачувати додатковий збір за бронювання місць у дві сторони.

На відміну від сімей із дітьми, інші пасажири можуть взагалі відмовитись бронювання місць і система призначить їх автоматично.

Якщо збори лоукостери визнають несправедливими, вони не матимуть юридичної сили для пасажирів, а на компанію можуть накласти штраф.

У Ryanair заявили, що політика щодо розміщення сімей "повністю відповідає всім відповідним законам і нормам та дозволяє сім’ям заощаджувати кошти під час подорожей найдешевшою авіакомпанією Європи".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.