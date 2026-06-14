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Главная Транспорт Сбор с родителей: в Великобритании начали расследование в отношении Ryanair

Сбор с родителей: в Великобритании начали расследование в отношении Ryanair

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 11:30
В Великобритании возбудили дело в отношении Ryanair: как это повлияет на пассажиров
Пассажиры садятся на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair оказалась в центре скандала и стала объектом расследования. Лоукостер взимает дополнительную плату за бронирование мест с семей с маленькими детьми. Британские регуляторы проверят, являются ли эти сборы справедливыми и не нарушают ли они правила, направленные на предотвращение скрытых платежей.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

Скандал из-за сбора Ryanair

Отмечается, что антимонопольные органы начали расследование в отношении сборов, которые семьи платят за возможность сидеть вместе в самолетах Ryanair.

В ходе расследования будет выяснено, не противоречит ли законодательству плата за выбор места в салоне для родителей и детей.

Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) отмечает, что согласно условиям Ryanair, по крайней мере один из родителей обязан сидеть рядом со своим ребенком — в том числе с детьми с инвалидностью — и за это с них взимается плата в среднем 9,25 евро за рейс.

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Надзорный орган изучает, является ли такая политика несправедливой с точки зрения законодательства о защите прав потребителей, и отмечает, что ирландский перевозчик является единственной крупной авиакомпанией, которая осуществляет рейсы из Великобритании и взимает такую плату.

В Ryanair назвали расследование «фиктивным» и заявили, что своими силами его опровергнут. Там заявили, что компания не взимает дополнительную плату за то, чтобы дети сидели рядом с родителями или сопровождающими взрослыми, но родители и опекуны должны оплатить комиссию за бронирование, чтобы сидеть рядом с ними.

Согласно правилам Ryanair, по крайней мере один из родителей или опекунов должен сидеть рядом с детьми в возрасте от 2 до 11 лет. То есть семьи с детьми обязаны платить дополнительный сбор за бронирование мест в обе стороны.

В отличие от семей с детьми, другие пассажиры могут вообще отказаться от бронирования мест, и система назначит их автоматически.

Если сборы лоукостера будут признаны несправедливыми, они не будут иметь юридической силы для пассажиров, а на компанию может быть наложен штраф.

В Ryanair заявили, что политика размещения семей «полностью соответствует всем применимым законам и нормам и позволяет семьям экономить средства во время путешествий самой дешевой авиакомпанией Европы».

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на берегу Адриатического моря.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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