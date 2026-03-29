Затримки та скасування авіарейсів: маловідомий застосунок для мандрівників

Пасажири відстежують рейси в аеропорту.

Більшість із нас хоч раз у житті стикалися з незручностями, пов’язаними із затримками або скасуванням авіарейсів. Оновлення популярного додатку для подорожей може стати корисним інструментом, який допоможе позбутися будь-яких пов'язаних із цим турбот.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Переваги додатку Flighty

Застосунок Flighty дозволяє мандрівникам відстежувати авіарейси. Нещодавно розробник випустив оновлення із новою функцією "Airport Intelligence". Вона повідомлятиме про затримки рейсів ще до того, як про це будуть попереджати авіакомпанії.

На відміну від авіаперевізників, додаток не буде приховувати причин затримки чи скасування маршрутів.

"Запізнення літаків — це головна причина затримок. Flighty використовує машинне обчислення для прогнозування затримок, спричинених запізненням літаків. Ви дізнаєтесь про затримки ще за шість годин до того, як авіакомпанія повідомить вас про це", — повідомляють розробники.

Крім того, Flighty повідомляє про заборони зльоту, погодні умови або проблеми в аеропорту. Додаток аналізує дані, якими користуються пілоти та диспетчери.

Flighty обробляє повідомлення, перекладає технічну авіаційну мову на просту англійську та поєднує їх із даними відстеження польотів, щоб показати проблеми в аеропорту, які можуть вплинути на всі рейси авіакомпанії.

Функція "Airport Intelligence" буде доступна не лише в додатку, а й на веб-сайті Flighty.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE писали, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Річ у тім, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти. Сторонні звуки заважають керувати повітряним судном, що загрожує безпеці інших пасажирів та екіпажу.