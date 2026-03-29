Задержки и отмены авиарейсов: малоизвестное приложение для путешественников

Пассажиры отслеживают рейсы в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с неудобствами, связанными с задержками или отменой авиарейсов. Обновление популярного приложения для путешествий может стать полезным инструментом, который поможет избавиться от любых связанных с этим забот.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Преимущества приложения Flighty

Приложение Flighty позволяет путешественникам отслеживать авиарейсы. Недавно разработчик выпустил обновление с новой функцией "Airport Intelligence". Она будет сообщать о задержках рейсов еще до того, как об этом будут предупреждать авиакомпании.

В отличие от авиаперевозчиков, приложение не будет скрывать причин задержки или отмены маршрутов.

"Опоздание самолетов — это главная причина задержек. Flighty использует машинное вычисление для прогнозирования задержек, вызванных опозданием самолетов. Вы узнаете о задержках еще за шесть часов до того, как авиакомпания сообщит вам об этом", — сообщают разработчики.

Читайте также:

Кроме того, Flighty сообщает о запретах взлета, погодных условиях или проблемах в аэропорту. Приложение анализирует данные, которыми пользуются пилоты и диспетчеры.

Flighty обрабатывает сообщения, переводит технический авиационный язык на простой английский и объединяет их с данными отслеживания полетов, чтобы показать, как проблемы в аэропорту могут повлиять на все рейсы авиакомпании.

Функция "Airport Intelligence" будет доступна не только в приложении, но и на веб-сайте Flighty.

