"3000 км Україною" від УЗ: хто може скористатися, як купити квиток і куди поїхати

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

У грудні минулого року запрацювала програма "3000 км Україною", завдяки якій українці отримали можливість мандрувати потягами Укрзалізниці безкоштовно. Без жодних доплат пасажири можуть використати на поїздки виділені 3000 км. Проте багато мандрівників не можуть скористатися цієї програми.

Про нюанси програми розкаже Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЗ.

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Як скористатися програмою 3000 кілометрів Україною від УЗ

3000 кілометрів Україною — програма, яка надає можливість українцям отримати квитки для подорожей українськими містами.

3000 кілометрів — це відстань від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно, тобто це найдовший рейс Україною.

Щоб скористатися програмою, пасажиру необхідно оновити застосунок Укрзалізниці до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.

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Кожен учасник програми отримує 3000 кілометрів. На цю кількість кілометрів можна вибрати до 4 подорожей. Використані кілометри можна переглянути в розділі "3000 кілометрів Україною".

Програма діє на квитки в Купе та Плацкарті, 2 та 3 класі на рейси Україною.

"3000 км Україною" покриває лише вартість самої поїздки. Зокрема, постіль, чай, квитки на багаж чи улюбленця та інші товари в потягу пасажиру доведеться купувати власним коштом.

Щоб знайти необхідний рейс, вкажіть станцію відправлення та прибуття в пошуку та виберіть розділ "3000 км Україною" в результатах пошуку.

Варто врахувати, що у разі повернення безкоштовних квитків буде компенсуватися 50% від кілометрів за квиток.

Кошти за постіль, чай, квитки на багаж чи улюбленця й інші товари повернуться на банківську карту протягом 30 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.