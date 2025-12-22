Потяг під Коростенем зійшов з рейок — оновлений графік руху поїздів

Затримка поїздів УЗ — у компанії оприлюднили новий графік
Зранку 22 грудня, через враження локомотива ворожим БПЛА, з рейок зійшов вантажний поїзд "Харків — Ужгород" у Житомирській області. Через інцидент низка залізничних рейсів курсують в об'їзд. В компанії оприлюднили новий графік затримки поїздів.
Про це повідомили в пресслужбі УЗ.
Затримка потягів УЗ — новий графік
В Укрзалізниці повідомили, що під Коростенем у Житомирській області тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб. В компанії також слідкують за станом здоров'я локомотивної бригади, наразі загрози для їх життя немає.
Через інцидент низка потягів курсує об'їзним маршрутом, в компанії оприлюднили актуальний графік затримок рейсів:
- №45/46 Харків — Ужгород (+7:24);
- №19/20 Холм — Київ (+3:10);
- №67/68 Варшава — Київ (+3:10);
- №715/716 Перемишль — Київ (+3:02);
- №27/28 Чоп — Київ (+2:20);
- №749/750 Київ — Відень (+2:07);
- №351/352 Кишинів — Київ (+2:05);
- №63/64 Харків — Перемишль (+2:04);
- №111/112 Ізюм — Львів (+2:04);
- №107/108 Солотвино — Київ (+2:00);
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
- №705/706 Перемишль — Київ (+1:30).
Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.
Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.
Читайте Новини.LIVE!