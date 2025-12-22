Відео
Головна Транспорт Затримка поїздів УЗ — у компанії оприлюднили новий графік

Затримка поїздів УЗ — у компанії оприлюднили новий графік

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:10
Потяг під Коростенем зійшов з рейок — оновлений графік руху поїздів
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Зранку 22 грудня, через враження локомотива ворожим БПЛА, з рейок зійшов вантажний поїзд "Харків — Ужгород" у Житомирській області. Через інцидент низка залізничних рейсів курсують в об'їзд. В компанії оприлюднили новий графік затримки поїздів.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Читайте також:

Затримка потягів УЗ — новий графік

В Укрзалізниці повідомили, що під Коростенем у Житомирській області тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб. В компанії також слідкують за станом здоров'я локомотивної бригади, наразі загрози для їх життя немає.

Через інцидент низка потягів курсує об'їзним маршрутом, в компанії оприлюднили актуальний графік затримок рейсів:

  • №45/46 Харків — Ужгород (+7:24);
  • №19/20 Холм — Київ (+3:10);
  • №67/68 Варшава — Київ (+3:10);
  • №715/716 Перемишль — Київ (+3:02);
  • №27/28 Чоп — Київ (+2:20);
  • №749/750 Київ — Відень (+2:07);
  • №351/352 Кишинів — Київ (+2:05);
  • №63/64 Харків — Перемишль (+2:04);
  • №111/112 Ізюм — Львів (+2:04);
  • №107/108 Солотвино — Київ (+2:00);
  • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
  • №705/706 Перемишль — Київ (+1:30).

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

війна Укрзалізниця подорож поїзди дрони
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
