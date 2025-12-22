Видео
Україна
Задержка поездов УЗ — в компании обнародовали новый график

Задержка поездов УЗ — в компании обнародовали новый график

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:10
Поезд под Коростенем сошел с рельсов — обновленный график движения поездов
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Утром 22 декабря, из-за поражения локомотива вражеским БПЛА, с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород" в Житомирской области. Из-за инцидента ряд железнодорожных рейсов курсируют в объезд. В компании обнародовали новый график задержки поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Читайте также:

Задержка поездов УЗ — новый график

В Укрзализныце сообщили, что под Коростенем в Житомирской области продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. В компании также следят за состоянием здоровья локомотивной бригады, сейчас угрозы для их жизни нет.

Из-за инцидента ряд поездов курсирует объездным маршрутом, в компании обнародовали актуальный график задержек рейсов:

  • №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24);
  • №19/20 Холм — Киев (+3:10);
  • №67/68 Варшава — Киев (+3:10);
  • №715/716 Перемышль — Киев (+3:02);
  • №27/28 Чоп — Киев (+2:20);
  • №749/750 Киев — Вена (+2:07);
  • №351/352 Кишинев — Киев (+2:05);
  • №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04);
  • №111/112 Изюм — Львов (+2:04);
  • №107/108 Солотвино — Киев (+2:00);
  • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
  • №705/706 Перемышль — Киев (+1:30).

Ранее мы рассказывали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

война Укрзализныця путешествие поезда дроны
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
