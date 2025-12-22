Поезд под Коростенем сошел с рельсов — обновленный график движения поездов

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Утром 22 декабря, из-за поражения локомотива вражеским БПЛА, с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород" в Житомирской области. Из-за инцидента ряд железнодорожных рейсов курсируют в объезд. В компании обнародовали новый график задержки поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Задержка поездов УЗ — новый график

В Укрзализныце сообщили, что под Коростенем в Житомирской области продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. В компании также следят за состоянием здоровья локомотивной бригады, сейчас угрозы для их жизни нет.

Из-за инцидента ряд поездов курсирует объездным маршрутом, в компании обнародовали актуальный график задержек рейсов:

№45/46 Харьков — Ужгород (+7:24);

№19/20 Холм — Киев (+3:10);

№67/68 Варшава — Киев (+3:10);

№715/716 Перемышль — Киев (+3:02);

№27/28 Чоп — Киев (+2:20);

№749/750 Киев — Вена (+2:07);

№351/352 Кишинев — Киев (+2:05);

№63/64 Харьков — Перемышль (+2:04);

№111/112 Изюм — Львов (+2:04);

№107/108 Солотвино — Киев (+2:00);

№773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);

№705/706 Перемышль — Киев (+1:30).

