Поезд под Коростенем сошел с рельсов — обновленный график движения поездов

Задержка поездов УЗ — в компании обнародовали новый график
Утром 22 декабря, из-за поражения локомотива вражеским БПЛА, с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород" в Житомирской области. Из-за инцидента ряд железнодорожных рейсов курсируют в объезд. В компании обнародовали новый график задержки поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
В Укрзализныце сообщили, что под Коростенем в Житомирской области продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб. В компании также следят за состоянием здоровья локомотивной бригады, сейчас угрозы для их жизни нет.
Из-за инцидента ряд поездов курсирует объездным маршрутом, в компании обнародовали актуальный график задержек рейсов:
- №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24);
- №19/20 Холм — Киев (+3:10);
- №67/68 Варшава — Киев (+3:10);
- №715/716 Перемышль — Киев (+3:02);
- №27/28 Чоп — Киев (+2:20);
- №749/750 Киев — Вена (+2:07);
- №351/352 Кишинев — Киев (+2:05);
- №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04);
- №111/112 Изюм — Львов (+2:04);
- №107/108 Солотвино — Киев (+2:00);
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00);
- №705/706 Перемышль — Киев (+1:30).
