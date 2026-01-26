Зимовий шторм у США спричинив масове скасування авіарейсів — мільйони пасажирів застрягли у аеропортах

Літак американської компанії під час зимового шторму. Фото: Simpleflying.com

Зимовий шторм "Папороть" повністю паралізував авіасполучення США. Температура впала нижче -30 °C, а снігопади знизили видимість до кількох метрів.

Мільйони пасажирів застрягли у США та сусідніх країнах, пише Simpleflying.

15 тисяч скасованих рейсів

Перевізники зняли з розкладу понад 15 тисяч рейсів, ще тисячі — в очікуванні. У ключових хабах — Чикаго, Денвер, Даллас/Форт-Ворт — смуги покриті ожеледдю, тому лайнери не ризикують підніматися у небо.

Щогодини бригади прибирають полоси, обробляють крила протикрижиною рідиною, перевіряють гальмівні диски, але сніг повертається швидше, ніж техніка встигає відповзти до ангара.

Кого зачепило найбільше

Сервіс FlightAware показує, що American Airlines втратила найбільше — 813 рейсів залишилися на землі. Southwest відмовилася від 574 рейсів. Delta вже скасувала 165, і ця кількість зростає щогодини.

Перевізники запропонували клієнтам безплатні перенесення рейсів — пасажири можуть змінити дату або повернути квиток без штрафу. Хто не скористався, той ризикує просидіти в терміналах до трьох діб, доки снігопади підуть на схід.

Наймасштабніший зимовий шторм

"Папороть" тягнеться більш ніж на 3 700 км — від пустелі Нью-Мексико до лісів Мену. Попередження діють у 25 штатах, де мешкає кожен другий американець.

Синоптики кажуть, що такої кількості людей, одночасно накритих екстремальним циклоном, країна ще не бачила.

