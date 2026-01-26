Зимний шторм в США вызвал массовую отмену авиарейсов — миллионы пассажиров застряли в аэропортах

Самолет американской компании во время зимнего шторма. Фото: Simpleflying.com

Зимний шторм "Папоротник" полностью парализовал авиасообщение США. Температура упала ниже -30 °C, а снегопады снизили видимость до нескольких метров.

Миллионы пассажиров застряли в США и соседних странах, пишет Simpleflying.

15 тысяч отмененных рейсов

Перевозчики сняли с расписания более 15 тысяч рейсов, еще тысячи — в ожидании. В ключевых хабах — Чикаго, Денвер, Даллас/Форт-Уорт — полосы покрыты гололедом, поэтому лайнеры не рискуют подниматься в небо.

Каждый час бригады убирают полосы, обрабатывают крылья противогололедной жидкостью, проверяют тормозные диски, но снег возвращается быстрее, чем техника успевает уползти в ангар.

Кого задело больше всего

Сервис FlightAware показывает, что American Airlines потеряла больше всех — 813 рейсов остались на земле. Southwest отказалась от 574 рейсов. Delta уже отменила 165, и это количество растет с каждым часом.

Перевозчики предложили клиентам бесплатные переносы рейсов — пассажиры могут изменить дату или вернуть билет без штрафа. Кто не воспользовался, тот рискует просидеть в терминалах до трех суток, пока снегопады пойдут на восток.

Самый масштабный зимний шторм

"Папоротник" тянется более чем на 3 700 км — от пустыни Нью-Мексико до лесов Мену. Предупреждения действуют в 25 штатах, где живет каждый второй американец.

Синоптики говорят, что такого количества людей, одновременно накрытых экстремальным циклоном, страна еще не видела.

