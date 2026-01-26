Видео
Застряли миллионы пассажиров — США накрыл транспортный коллапс

Дата публикации 26 января 2026 12:56
Зимний шторм в США вызвал массовую отмену авиарейсов — миллионы пассажиров застряли в аэропортах
Самолет американской компании во время зимнего шторма. Фото: Simpleflying.com

Зимний шторм "Папоротник" полностью парализовал авиасообщение США. Температура упала ниже -30 °C, а снегопады снизили видимость до нескольких метров.

Миллионы пассажиров застряли в США и соседних странах, пишет Simpleflying.

Читайте также:

15 тысяч отмененных рейсов

Перевозчики сняли с расписания более 15 тысяч рейсов, еще тысячи — в ожидании. В ключевых хабах — Чикаго, Денвер, Даллас/Форт-Уорт — полосы покрыты гололедом, поэтому лайнеры не рискуют подниматься в небо.

Каждый час бригады убирают полосы, обрабатывают крылья противогололедной жидкостью, проверяют тормозные диски, но снег возвращается быстрее, чем техника успевает уползти в ангар.

Кого задело больше всего

Сервис FlightAware показывает, что American Airlines потеряла больше всех — 813 рейсов остались на земле. Southwest отказалась от 574 рейсов. Delta уже отменила 165, и это количество растет с каждым часом.

Перевозчики предложили клиентам бесплатные переносы рейсов — пассажиры могут изменить дату или вернуть билет без штрафа. Кто не воспользовался, тот рискует просидеть в терминалах до трех суток, пока снегопады пойдут на восток.

Самый масштабный зимний шторм

"Папоротник" тянется более чем на 3 700 км — от пустыни Нью-Мексико до лесов Мену. Предупреждения действуют в 25 штатах, где живет каждый второй американец.

Синоптики говорят, что такого количества людей, одновременно накрытых экстремальным циклоном, страна еще не видела.

Ранее мы рассказывали, что сразу три российских пассажирских самолета за день сломались в воздухе во время полета. В каждом случае на борту были сотни пассажиров.

Также узнайте, куда исчезла крупнейшая авиакомпания Украины МАУ.

США авиарейсы шторм пассажиры снегопад
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
