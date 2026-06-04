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Головна Транспорт Запізнення потягів УЗ: де можна дізнатися про затримки

Запізнення потягів УЗ: де можна дізнатися про затримки

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 16:07
Затримка потягу УЗ: як пасажиру дізнатися, на скільки запізниться рейс
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує бити по залізниці, через що перевізник вимушений коригували графік. Укрзалізниця інформує про затримки рейсів та вказує орієнтовний час їх прибуття. Актуальну інформацію можна переглянути на декількох платформах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Затримки потягів Укрзалізниці

Якщо у вас не працює зв'язок, детальну інформацію щодо затримки того чи іншого рейсу можна дізнатися у диспетчера на залізничному вокзалі. У потязі дані можна уточнити у провідника чи начальника поїзда.

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Щоб увімкнути сповіщення в застосунку УЗ:

Читайте також:
  • виберіть "Профіль" — "Сповіщення";
  • відкрийте налаштування сповіщень;
  • відключіть сповіщення про зміни руху.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111. Крім того, можна звернутися до перевізника через форму зворотного зв'язку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE  писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.

Укрзалізниця поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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