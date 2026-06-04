Задержка поезда УЗ: как пассажиру узнать, на сколько опоздает рейс

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россия продолжает бить по железной дороге, из-за чего перевозчик вынужден корректировать график. Укрзализныця информирует о задержках рейсов и указывает ориентировочное время их прибытия. Актуальную информацию можно посмотреть на нескольких платформах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Задержки поездов Укрзализныци

Если у вас не работает связь, подробную информацию о задержке того или иного рейса можно узнать у диспетчера на железнодорожном вокзале. В поезде данные можно уточнить у проводника или начальника поезда.

Актуальную информацию о задержке поездов Укрзализныци можно проверить на портале "УЗ Веземо", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Чтобы включить оповещения в приложении УЗ:

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выберите "Профиль" — "Оповещения";

откройте настройки уведомлений;

отключите оповещения об изменениях движения.

Пассажиры также имеют возможность узнать детали о задержке поезда на горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111. Кроме того, можно обратиться к перевозчику через форму обратной связи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе "3000 км по Украине". Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.