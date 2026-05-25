Поїздка з УЗ влітку: яи мають бути кондиціонери та вентиляція в потягах

Спека в потязі УЗ.

Вже за тиждень в Україну прийде справжнє літо. Проте сильна спека має негативний вплив на здоров'я людини. Поїзди Укрзалізниці, не оснащені кондиціонерами та вентиляцією, перегріваються на станціях і в них просто неможливо знаходитись.

Новини.LIVE детальніше розкаже про права пасажирів Укрзалізниці у спекотну погоду.

Спека у потягах Укрзалізниці

Мандрувати в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини і нажаль і Укрзалізниці ставалися трагічні випадки. Частина потягів обладнані кондиціонуванням та вентиляцією, в той час, як у вагонах старої модифікації єдине джерело свіжого повітря — вікно, яке нажаль, не завжди справно відкривається.

Мало хто знає, але за правилами перевезень, в потягах мають бути встановлені кондиціонери чи вентиляція. У додатку 6 до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України зазначається, що у всіх вагонах класів купе та люкс кондиціонування є базовою, тобто обов'язковою послугою.

У регіональних експресах кондиціонер має бути встановлений лише в першому класі, а у плацкартних вагонах обов'язково має працювати вентиляція.

За державними санітарними правилами та нормами гігієни транспорту, мають бути такі умови у потягах.

п. 2.4. ...вентиляція, а у вагонах із кондиціонуванням – кондиціонери повинні бути ввімкнуті влітку за 30 хвилин до посадки пасажирів у вагон; взимку вмикається тільки вентиляція;

п. 3.6. На шляху прямування, а також під час подачі поїзда під посадку в зимовий час, перехідний період температура повітря у вагонах усіх типів повинна бути на рівні +20° +/-2°, а влітку +24° +/-2° (тільки у вагонах, де є кондиціонери).

Тобто якщо кондиціонер чи вентиляція у потязі не працює, пасажиру необхідну звернутись із цією проблемою до начальника потягу та записати її у книг скарг. Крім того, мандрівники мають право вимагати переведення у вагон з кондиціонуванням чи вентиляцією.

