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Головна Транспорт Заощадите десятки доларів: як не переплачувати за багаж Ryanair

Заощадите десятки доларів: як не переплачувати за багаж Ryanair

Ua ru
12 жовтня 2026 08:32
Ручна поклажа Ryanair: лайфхак, як не переплачувати в аеропорту
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Досвідчений турист поділився маловідомим лайфхаком, який дозволить обійти сувору політику ірландської авіакомпанії Ryanair. Завдяки йому можна зекономити кругленьку суму на багажу.

Про те, як заощадити розповів користувач Rob Adcock в Instagram, передає Новини.LIVE

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Як не переплачувати за багаж Ryanair 

Тревел-блогер Роб Адкок поділився з підписниками трюком, який допоміг йому уникнути плати за багаж на рейсі Ryanair. Він може допомогти заощадити пасажирам невеликий статок, враховуючи високі тарифи авіакомпанії на додаткові збори.

На кадрах відео, яке вже зібрало понад 2,4 мільйона переглядів, Роб демонструє, як йому вдалося спакувати 20 кг багажу за допомогою вакуумної пакувальної машини, яка зменшила його одяг до потрібного розміру.

Чоловік акуратно запаковує речі в рюкзак, який дозволено брати на борт літака як безкоштовну ручну поклажу і вільно подорожує без зайвих доплат.

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Це не лише хитрий спосіб уникнути додаткових витрат, але й додатковий бонус — не чекати в черзі до багажної каруселі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

авіарейси літак подорож лайфхаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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