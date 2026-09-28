Ryanair взимку додасть шість нових рейсів з Британії: напрямки та розклад

Літак Ryanair. Фото: Ryanair

Відпочивальники отримали ще більше можливостей для подорожей Європою. Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про значне розширення рейсів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер відкрив шість нових маршрутів.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Ryanair додав рейси з Британії

Ryanair додав шість нових рейсів з аеропорту "Ліверпуль — Джон Леннон". Вже цієї зими лоукостер здійснюватиме додаткові рейси з Британії до популярних міст Європи.

Перелік нових маршрутів із Ліверпуля:

Мілан (Італія),

Копенгаген (Данія),

Гданськ (Польща),

Порту (Португалія),

Тирана (Албанія)

Варшава (Польща).

Хоча більшість із цих міст — це регіони з холоднішим кліматом, Порту може порадувати відпочивальників сонячною погодою і в зимові місяці.

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Про розширення графіку польотів з Ліверпуля стало відомо після того, як гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі вкотре виступив із критикою податкової політики, погрожуючи припинити польоти з аеропортів Великої Британії, щоб зменшити податкові нарахування своєї компанії.

О'Лірі заявив, що згідно з планами Лейбористської партії щодо введення туристичного збору за ночівлю, відпочивальники ризикують зазнати "подвійного оподаткування".

Уряд запропонував надати регіональним керівникам у значній частині Англії повноваження запроваджувати цей збір з метою залучення коштів для своїх місцевих громад. О’Лірі заявив, що цей збір стане ще одним податком для мандрівників, які вже сплачують авіаційний збір (APD).

Виступаючи на прес-конференції в Лондоні, гендиректор Ryanair заявив, що не виступає категорично проти цих планів, але закликав скасувати податок на авіаперевезення (APD) — це значно покращило б фінансовий стан його компанії.

"Не можна оподатковувати туристів під час в’їзду до Великої Британії, а потім ще й стягувати плату з них за проживання в готелі", — сказав О’Лірі.

APD стягується з рейсів, що вилітають з більшості аеропортів Великої Британії. Ставки залежать від тривалості польоту та класу салону і були підвищені у квітні. Пасажирам економ-класу наразі доводиться сплачувати 8 фунтів за внутрішній рейс та 15 фунтів за короткомагістральний рейс на відстань до 2 000 миль.

О’Лірі попередив, що Ryanair розгляне можливість перенесення частини операцій до "безподаткових, дешевших напрямків в інших частинах Європи", якщо не буде переглянуто подвійне оподаткування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

Також Новини.LIVE писали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць на польоти до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії.