Ручная кладь Ryanair: лайфхак, как не переплачивать в аэропорту

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Опытный турист поделился малоизвестным лайфхаком, который позволит обойти строгую политику ирландской авиакомпании Ryanair. Благодаря ему можно сэкономить солидную сумму на багаже.

О том, как сэкономить, рассказал пользователь Rob Adcock в Instagram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как не переплачивать за багаж Ryanair

Трэвел-блогер Роб Адкок поделился с подписчиками трюком, который помог ему избежать платы за багаж на рейсе Ryanair. Он может помочь пассажирам сэкономить немалую сумму, учитывая высокие тарифы авиакомпании на дополнительные сборы.

На кадрах видео, которое уже набрало более 2,4 миллиона просмотров, Роб демонстрирует, как ему удалось упаковать 20 кг багажа с помощью вакуумной упаковочной машины, которая сжала его одежду до нужного размера.

Мужчина аккуратно упаковывает вещи в рюкзак, который разрешено брать на борт самолета в качестве бесплатного ручной клади, и свободно путешествует без лишних доплат.

Читайте также:

Это не только хитроумный способ избежать дополнительных расходов, но и дополнительный бонус — не ждать в очереди к багажной карусели.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.